Пираты освободили судно с украинцами

Сомалийские пираты полностью освободили немецкий контейнеровоз Hansa Stavanger, на борту которого в числе 24 члена экипажа находятся украинские граждане, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя ВМС Великобритании.

"Судно вышло в море своим ходом и продолжает движение под охраной военных кораблей Евросоюза", - сказал агентству капитан британских ВМС Джон Харбор (John Harbour) в антипиратском центре ЕС под Лондоном.

Он добавил, что по его данным на борту судна нет пострадавших.

Ранее сообщалось, что пираты получили за освобождение контейнеровоза 2,7 миллиона долларов.

Немецкий контейнеровоз Hansa Stavanger был захвачен сомалийскими пиратами 4 апреля в 400 километрах от портового города Кисмайо (Kismayu). Его экипаж состоит из трех российских граждан, двух граждан Украины, пятерых граждан Германии и 14 филиппинцев, напоминает РИА "Новости".