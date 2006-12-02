Руслана подстрелила три бутылки (фото)

В среду утром депутат-певица Руслана Лижичко прогуляла заседание парламента - поехала отдохнуть в село. Село расположено в Киевской области и называется Бородянка – это название известно каждому любителю экстремально-воздушного отдыха. На местном аэродроме практикуют прыжки с парашютом. Руслана планировала осуществить свой первый в жизни прыжок с самолета.

Приехав на место, Руслана с огорчением узнала, что погодные условия не подходят для парашютной авантюры. Морось и низкая облачность – вот причины, по которым аэродром не мог выпустить АН-2 в небо. Пока команда организаторов искала выход из ситуации, Руслана смотрела на парашютные прыжки по телевизору.

Журналисты между тем грелись в машинах и гуляли вокруг, не зная, чем себя занять. Вскоре организаторы сообщили, что вместо прыжка с парашютом Руслана… будет стрелять из автомата.

Выстрелы певицы поразили журналистов разве что высокими децибелами. Вместо мишени были выставлены бутылки из-под водки и пива. Количество метких выстрелов было небольшим – три. Стало понятно, почему артистка не приняла участия в депутатском соревновании по стрельбе, о котором "ТаблоID" уже писал. "Я вообще-то оружие не люблю, я – за мир!" – оправдывалась депутатка, позируя для фотографов с оружием в руках.

После расстрела стеклотары гостьи Бородянки пожаловали на аэродром. Самый "надежный в мире самолет – может садиться на любую поверхность с неработающим двигателем" – выхвалялся пилот, который в этот день остался без работы.

Руслана залезла в кабину, на место второго пилота, позируя для прессы и отвечая на телефонные звонки. Она шутила, улыбалась и рассказывала разные истории – например, как когда-то в небе над Грузией ей пришлось немного управлять настоящим вертолетом.

Бородянские туманные забавы окончились к обеду. Первый парашютный прыжок певицы-"нашеукраинки" перенесен на неопределенное время. Наверно, до весны.

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