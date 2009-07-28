СБУ задержала груз спирта

Управление СБУ в Черниговской области пресекло противоправную транспортировку подакцизной продукции.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе СБУ в области, сотрудники спецслужбы задержали грузовые автомобили с полуприцепами, в которых в специально оборудованных скрытых емкостях без соответствующих разрешительных документов перевозился спиртовой раствор. Общий объем задержанного спиртового раствора составляет около 36 тыс. литров. По предварительной оценке, стоимость груза составляет почти 1,8 млн. грн.

На данное время материалы документирования направлены в налоговые органы для принятия процессуального решения по признакам преступления, предусмотренного ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.