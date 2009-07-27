В Одессе прогремел взрыв

13:30, 27 июля 2009
Общество
2313

Подорвали «Вольво»

Сегодня вследствие взрыва был поврежден служебный автомобиль «Вольво», принадлежащий представительству по управлению коммунальной собственностью Одессы.

Как сообщил УНИАН представитель Центра общественных связей Управления МВД Украины в Одесской области Владимир ШАБЛИЕНКО, «взрывной волной поврежден бампер и разбита часть стекол».

Жертв нет - в 11.00, когда прогремел взрыв, в автомашине не было ни водителя, ни сотрудников горуправления.

По факту взрыва специалисты УМВД начали расследование.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter