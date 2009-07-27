В Одессе прогремел взрыв

Сегодня вследствие взрыва был поврежден служебный автомобиль «Вольво», принадлежащий представительству по управлению коммунальной собственностью Одессы.

Как сообщил УНИАН представитель Центра общественных связей Управления МВД Украины в Одесской области Владимир ШАБЛИЕНКО, «взрывной волной поврежден бампер и разбита часть стекол».

Жертв нет - в 11.00, когда прогремел взрыв, в автомашине не было ни водителя, ни сотрудников горуправления.

По факту взрыва специалисты УМВД начали расследование.