Повышение соцстандартов в Украине произойдет не раньше ноября

Значительное повышение социальных стандартов в Украине - по крайней мере, декларируемое - произойдет не ранее ноября 2009 года, а наиболее вероятно - в январе 2010 года.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он напомнил, что 16 июля депутаты Верховной Рады Украины не смогли поддержать законопроект о повышении социальных стандартов (минимальной заработной платы и пенсий). Таким образом, рассмотрение проекта закона о социальных стандартах отложено до осени, подчеркнул экономист.

По мнению А.БЛИНОВА, парламентская оппозиция вернется к данному вопросу вскоре после открытия новой сессии.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 16 июля т.г. направила на повторное второе чтение законопроект, который касается повышения социальных гарантий.

В частности, за направление законопроекта «О внесении изменений в Государственный бюджет на 2009 год» (относительно размера прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы) проголосовали 419 народных депутатов из 440, зарегистрированных в сессионном зале.

На принятии данного проекта настаивала фракция ПР, что и стало причиной блокирования работы ВР. Однако спикер парламента Владимир ЛИТВИН напомнил, что была создана рабочая группа по наработке согласованного законопроекта, однако он до сих пор не наработан.

В то же время, вчера четвертая сессия ВР шестого созыва была закрыта.

Тем не менее, В.ЛИТВИН заявил, что в случае, если возникнет необходимость рассмотреть качественно важные вопросы, можно провести внеочередную сессию парламента.

Также председатель ВР напомнил, что пятая сессия шестого созыва откроется 1 сентября.