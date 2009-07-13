155 сел в семи областях остались без света из-за непогоды
10:32, 13 июля 2009Общество
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Работают аварийные бригады
В ночь на 13 июля в результате осложнения погодных условий, в частности, сильного дождя и шквалистых порывов ветра, в семи областях произошло обесточивание 155 населенных пунктов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, без электроснабжения остаются: в Киевской – 56 н.п., Черниговской – 35 н.п., Херсонской – 19 н.п., Кировоградской – 18 н.п., Черкасской – 16 н.п, Житомирской – 9 и Одесской – 2 н.п.
Электричество восстанавливают аварийные бригады облэнерго. Координацию осуществляют опергруппы Главных облуправлений МЧС.
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