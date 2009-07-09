В Киеве в пятницу освятят храм святых апостолов Петра и Павла

В пятницу, 10 июля, предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Митрополит ВЛАДИМИР осуществит чин освящения престола храма святых апостолов Петра и Павла.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УПЦ МП, новый двухэтажный храм расположен в Киеве по ул. Тешебаева, 54.

По словам настоятеля храма святых апостолов Петра и Павла Игумена АЛИПИЯ, новая церковь построена на месте небольшого здания, которое приход выкупил у управления ЖКХ. На месте будущего храма проводились богослужения на протяжении семи лет.

“Это единственный храм на Нивках, потому у нас большое количество прихожан. Зимой даже приходилось отправлять службы с открытыми окнами, поскольку верующие заполняли площадь вокруг церкви. Люди выстаивали богослужение на морозе. Тогда я и решил - хватит, нужно возводить храм”, - отметил о.АЛИПИЙ.

Он также сообщил, что на месте церкви планировалось строительство здания другого назначения. Однако впоследствии нашли другое архитектурное решение - на первом этаже обустроили церковь с каменным престолом. Именно такой устанавливали еще во времена Киевской Руси, а в настоящее время в церквях освящают деревянные престолы, потому мраморный считается уникальным. Поэтому храм вышел двухэтажным. В храме уже устроена купель для проведения таинства крещения. На втором этаже разместятся иконописная мастерская и воскресная школа. По словам о.АЛИПИЯ, обучение в мастерской и школе будет бесплатным.

Главной святыней храма является икона с частицей мощей святого праведного Иоанна Русского и святителя Иоанна Шанхайского.

Фасад нового храма распишут миниатюрами из Евангелия в византийском стиле ученики иконописной мастерской. Как отмечают в приходе, среди библейских сцен будет упоминание о трагедии Голодомора в Украине (1932-1933 гг.).