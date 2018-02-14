Тина Кароль показала трогательную валентинку от своего сына (фото)

Сын певицы считает, что любые девушки отходят на второй план рядом с его матерью.

Звезда украинской сцены Тина Кароль, которая сейчас выступает одним из тренеров шоу «Голос країни» опубликовала сегодня на своей странице в Instagram милое поздравление от своего сына Вениамина.

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Он выслал ей открытку, на которой было написано «Простите, леди, моя мама – это мой Валентин».

Такое сообщениеартистка получила от своего сына по скайпу, ведь в связи с гастролями она не может в этот день быть вместе с сыном. Недавно, например, она с аншлагами выступила в Неаполе и Минске. Эти концерты проходят в рамках тура «Интонации».