Тина Кароль показала трогательную валентинку от своего сына (фото)

15:40, 14 февраля 2018
Общество
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Певица получила валентинку от сына / УНИАН

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Он выслал ей открытку, на которой было написано «Простите, леди, моя мама – это мой Валентин».

Такое сообщениеартистка получила от своего сына по скайпу, ведь в связи с гастролями она не может в этот день быть вместе с сыном. Недавно, например, она с аншлагами выступила в Неаполе и Минске. Эти концерты проходят в рамках тура «Интонации».

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Теги: #День Святого Валентина#Тина Кароль