"Небо над Венецией наполнено любовью": как Вера Брежнева отпраздновала свое 36-летие с мужем (фото)

Вера Брежнева все чаще публикует фотографии со своим мужем Константином Меладзе.

В день своего рождения, 3 февраля, Вера Брежнева вместе с самыми близкими людьми отправилась в Венецию.

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С самого утра именинницу ждали сюрпризы - цветы и воздушные шары в форме сердец. Рядом с Верой был и ее муж - Константин Меладзе, фотографии с которым Вера опубликовала в своем блоге.

«Когда мы счастливы - мы лучшая версия себя! Вчера не праздновала, но была счастлива, проведя свой день в прекрасном месте с прекрасными людьми! Хочется и вам пожелать хороших эмоций каждый день», - написала Вера на следующий день после своего праздника.

А в свой день рождения певица оставила трогательное сообщение. «Небо над Венецией было наполнено любовью! Любовью моих близких и друзей! Хотя ни одна фотография не способна передать моих эмоций) Но самое главное, что я хочу сказать сегодня: СПАСИБО! Спасибо всем вам за то, что вы у меня есть! Спасибо каждому, кто нашел время и желание поздравить меня! Спасибо за вашу ЛЮБОВЬ! Она наполняет и окрыляет меня! И она бесконечно взаимна! Те слова, которые я услышала и прочитала от вас - большой подарок. Спасибо, что вы чувствуете меня именно так! И пусть все, что вы желаете - сбудется! Вместе со всеми вами вступаю в свой новый год!».