На Кировоградщине разгорелся скандал из-за сборника о погибших участниках АТО (видео)

Возмущение военных вызвали неоднозначные иллюстрации издания, городская власть предлагает АТОшникам мировую – совместно сделать уже не сборник а полноценную книгу и к подбору материала подойти тщательнее.

В Знаменке на Кировоградщине волонтеры и участники АТО требуют изъять весь тираж и уничтожить подборку, посвященную погибшим в войне на Востоке землякам.

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Как говорится в сюжете ТСН, возмущение военных вызвали иллюстрации издания – на одной из них Украина изображена в виде женщины с руками по локти в крови. А на соседних страницах - гробы и убитые горем лица родных погибших.

"Женщина-мать, все вроде бы и получается руки у нее в крови, глаза в крови, волосы в крови. Флагом замотана. Своими руками уничтожаем - так получается что ли?", - возмущается боец АТО Юрий Руденко. Этот сборник издали еще весной за бюджетный счет и тиражом всего в полсотни экземпляров – для патриотического воспитания школьников и студентов. С тех пор бойцы тщетно требуют его изъятия и уничтожения всех экземпляров.

На прошлой неделе недовольные в очередной раз пришли к чиновникам горсовета с претензиями и, говорят, услышали такой ответ.

"Складывайте оружие. Сидите дома. Вас туда никто не посылал. Мы ответили: "Если мы оттуда уйдем – они придут сюда". "Пускай приходят...", - передает слова чиновников боец АТО Алексей Генкуленко.

Чиновница горсовета говорит, что ничего скандального она в этих иллюстрациях не видит. Мол, фото взяли из Интернета. Цитируют на русском описание картинки, датированной февралем 2014 года и созданной дизайнером из Севастополя.

"Люди, вот я, ваша Украина, одумайтесь, что вы творите, мое сердце плачет кровавыми слезами". "Это эмоции мирных людей, которые видят, как сыновья не возвращаются к своим матерям и семьи остаются без родителей", - говорит начальник отдела организационно-кадровой работы Знаменского городского совета Елена Зайченко.

Уничтожать тираж в мэрии не собираются. Городская власть предлагает АТОшникам мировую – совместно заключить уже не сборник, а полноценную книгу и к подбору материала подойти тщательнее.

В то же время бунтари настаивают на своем и требуют увольнения ответственных за творение скандального издания и чиновницы, которая будтото бы оскорбила бойцов АТО. Заявление по этому поводу собираются отправить в администрацию президента.