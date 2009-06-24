Шкиряк не понимает, куда деваются коммунальные платежи киевлян?

Киев без газа и горячей воды – это приговор команде мэра. Так считает лидер Общественного объединения «Новый Киев» Зорян Шкиряк.

«В последнее время задолженность Киевэнерго за потребленный газ достигла невиданных ранее масштабов. Причем, киевляне продолжают довольно исправно (как для кризисного периода) платить за потребленный газ и не всегда хорошо подогретую воду», – сообщил политик. «В то же время до поставщика газа эти деньги не доходят», – констатировал он.

«Как известно, ГК «Газ Украины» «Нафтогаза Украины» поручила Госинспекции по энергосбережению, обл.- и горгазам отключить от газоснабжения предприятия теплокомуненерго, которым из-за значительной задолженности не выделены плановые ресурсы природного газа», – сообщил Шкиряк. - Следовательно, появляется вопрос к правоохранительным органам: куда «вымываются» средства из коммунальных платежей? Киевское общество должно получить на это ответ»

По мнению Шкиряка, «нынешняя ситуация является свидетельством того, как комфорт жителей миллионной столицы стал разменной монетой в непрозрачных схемах. Киев без газа и горячей воды – это приговор команде мэра».