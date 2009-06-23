Соседи Олийныка называют трагедию «охотой на живого человека» - СМИ

Односельчане жителя села Грушки Кировоградской области Украины Валерия Олийника, погибшего в ходе вооруженной стычки c прокурором, начальником РОВД и народным депутатом Украины от БЮТ, называют произошедшее "охотой на живого человека". Об этом пишет газета «Сегодня» .

Издание отмечает, что в понедельник, 22 июня, в селе Грушки Голованевского района Кировоградской области должны были хоронить В.Олийныка, но в последний момент похороны отменили - тело забрали на экспертизу в Киев.

Как сообщалось, 53-летний В.Олийнык погиб в результате стычки с народным депутатом от БЮТ Виктором ЛОЗИНСКИМ, Голованевским районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ. По их версии, погибший был то ли браконьером, то ли вооруженным хулиганом, который безо всяких причин открыл пальбу по машине народного депутата, а его смерть - результат необходимой самообороны.

В то же время односельчане погибшего изложили "Сегодня" совершенно иную версию случившегося и называют произошедшее не иначе, как охотой на живого человека.

Мать Валерия Любовь ОЛИЙНЫК рассказала, что в тот вечер ее сын пошел в другое село, при себе у него ничего, кроме куртки, не было. «О его смерти я узнала на следующий день. Ко мне приехали трое крепких мужчин на большом черном джипе. Они показали мне наган и спрашивали, не Валерин ли этот пистолет. Но он был тихий и замкнутый. Жил с того, что копал людям огороды. Откуда у него могли быть пистолеты? Эти люди мне дали двести гривен и уехали», – рассказала мать погибшего. Она считает, что приезжали «люди от депутата», мол, у кого еще мог быть наган, якобы причастный к разборке.

«Мы после трагедии пару раз ходили на место, где все произошло. ЛОЗИНСКИЙ говорит, что они из машины увидели подозрительного человека у лесопосадки и окликнули его, а тот, мол, выстрелил. Но посмотрите: от дороги, где ехал депутат с друзьями, до той посадки, где шел Валера, метров триста. Это ж как громко кричать надо было?», - рассуждает еще один односельчанин Алексей. Он уверен, что все было иначе. По его словам, за лесом начинаются охотничьи угодья В.ЛОЗИНСКОГО. «Увидели мужика, который бродит рядом с его землей. ЛОЗИНСКОГО тут все хозяином называют... Вот и решила компания его, наверное, проучить наглеца, погонять по полю, как зайца», - продолжает житель Грушек. Рассказал собеседник газеты и о том, что в его селе ни для кого не секрет, что вечером накануне трагедии с десяток человек видели В.ЛОЗИНСКОГО с начальником милиции и прокурором и еще несколькими местными в сельском баре, где они якобы долго пили и о чем-то беседовали.

В райбольнице, куда, по версии народного депутата, доставили живого, немного помятого нарушителя, газете вообще заявили, что им доставили труп. «Мертвый мужчина был в наручниках, на его теле мы насчитали девять огнестрельных ранений, при этом - открытый перелом ноги, поломанные ребра и ключица. Только умоляю, не пишите моей фамилии!» - попросил издание один из сотрудников Голованевской райбольницы.