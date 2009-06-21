На пожаре в Керчи найдены два обгоревших тела
Проводится расследование
Два человека погибли на пожаре в частном доме в городе Керчь в Крыму.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, информация о происшествии поступила к спасателям сегодня рано утром.
На пожаре найдены два обгоревших тела. Личности погибших устанавливаются.
Огонь повредил крышу дома и бытовые вещи на площади 40 квадратных метров.
Причина пожара и нанесенный им ущерб устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники милиции. Проводится расследование.
Всего в Украине, по данным МЧС, в течение минувших суток зарегистрированы 189 пожаров, в том числе в жилищном секторе - 86. Кроме этого, 2 пожара возникли на предприятиях и 5 - на транспорте. Огнем уничтожены 32 здания, 3 единицы автотракторной техники и 48,4 тонн кормов. Ориентировочные убытки от пожаров составляют 1 млн. 601 тыс. грн.