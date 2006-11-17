Правительство поручило Минюсту ликвидировать исполнителей

Кабинет Министров Украины своим постановлением от 16 ноября № 1622 распорядился ликвидировать Департамент государственной исполнительной службы, действующей в составе Министерства юстиции в статусе правительственного органа государственного управления.

Меры по ликвидации Департамента государственной исполнительной службы поручено провести Министерству юстиции.

Минюст, согласно постановлению, будет правопреемником Департамента государственной исполнительной службы и должен обеспечить выполнение задач, связанных с реализацией государственной политики в сфере принудительного исполнения решений судов и других органов.

Минюст должен представить в месячный срок предложения о приведении актов Кабинета Министров в соответствие с этим постановлением, предусмотрев сохранение правового статуса и существующих условий финансового и материально-технического обеспечения работников органов государственной исполнительной службы.

Это постановление, текст которого размещен на Правительственном портале, вступает одновременно с Законом Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты о реформировании системы органов государственной исполнительной службы.

Другим постановлением – от 15 ноября – Кабмин освободил Александра КУЗЯ от должности директора Департамента государственной исполнительной службы по собственному желанию.