Правозащитники говорят, что с порнографией депутаты перестарались

Правозащитники критикуют изменения в Уголовный кодекс относительно ответственности за хранение порнографии. Глава Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров будет обращаться к президенту Ющенко с просьбой наложить вето.

Адвокат Олег Веремеенко прокомментировал «Немецкой волне» внесения изменений к статье 301 Уголовного Кодекса, где речь идет о криминальной ответственности за хранение порнографических материалов. И хотя речь идет о хранении именно с целью сбыта или распространения, известный киевский юрист считает: закон опасен. Ведь дает возможность для злоупотреблений, фальсификации уголовных дел против граждан.

Веремеенко говорит, что таким образом любой диск, фото, журнал с эротичными изображениями может стать основанием для криминальной ответственности. Сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров называет изменения в Криминальный кодекс ограничением свободы выражения взглядов. «Необходимо писать письма президенту, чтобы он воспользовался своим правом вето и уточнил квалификацию преступления. И при этом действовать срочно», - отметил Захаров.

Протокол к Конвенции о правах ребенка, напоминают правозащитники, действительно требует от Украины ввести ответственность за хранение детского порно. Очевидно, добавляет Веремеенко, Минюст перестраховался и разработал законопроект об ответственности за хранение с целью сбыта любого, а не только детского порно.