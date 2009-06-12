Доллар и евро на межбанке прыгают

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,6125/7,6315, к 11:00 сузился спрэд – 7,6155/7,6290, а к 12:00 цены выросли до 7,6360/7,6505. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 7,6380/7,6465 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», Нацбанк сегодня не проводил запланированный аукцион по продаже евро в связи с отсутствием заявок на покупку европейской валюты.

Также сообщается, что сегодня в Российской Федерации празднуют День России, в связи с чем торги по рублю были возможны только на ТОМ’е.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3965/1,4060. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6925/10,7260, к 11:00 цены ушли вверх – 10,7080/10,7365, а к 12:00 достигли уровня 10,7240/10,7465. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне откатились до 10,7110/10,7295.