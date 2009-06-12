Как получить полчаса международных разговоров «за спасибо»

Skype и ПриватБанк (официальный представитель Skype в Украине) проводят социальную акцию: «Получи 30 минут международных разговоров в подарок», говорится в сообщении пресс-службы ПриватБанка, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, в рамках акции все желающие смогут попробовать и оценить платные возможности Скайпа – звонки на городские и мобильные телефоны по всему миру по самым дешевым тарифам.

«Для акции выделен фантастический для Украины рекламный бюджет – 2,4 млн. подарочных ваучеров, а это около 1,2 млн. евро. На сегодня бюджет этой акции - один из крупнейших рекламных бюджетов в Украине в 2009 году. Но, в отличие от большинства кампаний, бюджет достанется потребителям, а не рекламным агентствам», - цитирует пресс-служба председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета. Он высказал уверенность, что эта акция позволит многим украинцам свободно общаться со своими родными, друзьями за рубежом, а бизнесу - начать значительно экономить на телефонных переговорах. Также пополнять лицевой счет в Skype можно через ПриватБанк.

Для того, чтобы получить подарочный ваучер Skype необходимо или отправить SMS с командой «SKYPE» на короткий номер 7660 с любого мобильного телефона украинских операторов, или ввести свой мобильный номер телефона на специальном баннер-виджете на сайте http://skype.privatbank.ua, www.privatbank.ua и сайтах партнеров, или в Приват-24 для физических и юридических лиц – через баннер «Промо-ваучер Skype».

Подарочный ваучер Skype позволяет бесплатно звонить на городские и мобильные телефоны в течение 30 минут (звонки в страны, к которым применяются мировые тарифы, исключая плату за соединение). После активации ваучера, Skype-счет пользователя будет пополнен на 0,51 EUR. Все подробности акции на http://skype.privatbank.ua/

В рамках акции любой владелец сайта может участвовать в кампании. Как сообщает пресс-служба со ссылкой на руководителя центра электронного бизнеса ПриватБанка Александра ВИТЯЗЯ, для этого достаточно установить на сайт специальный виджет. Получить код для вставки на сайт можно в виджете - ссылка «Хочешь раздавать ваучеры?».

Справка УНИАН. Программа интернет-телефонии Skype была основана в 2003 году. На сегодняшний день количество зарегистрированных пользователей составляет более 370 млн. человек во всем мире. Доходы Skype получает за счет оплаты звонков на стационарные и мобильные телефоны, голосовую почту, за счет переадресации вызовов и СМС. Skype используется практически в каждой стране мира, в общей сложности люди “наговорили” более 100 млрд. минут, общаясь Skype-to-Skype (бесплатные звонки между абонентами Skype). Общение по Skype возможно при помощи компьютера, мобильного телефона и специальных устройств Skype, которые реализуются широкой сетью партнеров.

В декабре 2008 года «ПриватБанк» и компания Skype заявили о совместной деятельности в Украине.