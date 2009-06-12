Директор школы на автомобиле сбил трех учеников - двое подростков погибли

В Черниговской области возбуждено уголовное дело в отношении директора школы, который, управляя автомобилем, сбил трех учеников на скутере и скрылся с места ДТП.

Как сообщили в отделе общественных связей УМВД в Черниговской области, в результате дорожно-транспортного происшествия двое одиннадцатиклассников (17-летние подростки) погибли, один с травмами находится в больнице.

Трагедия произошла в Ичнянском районе на автодороге между селами Бакаевка и Дорогинка. Трое ребят возвращались домой в Дорогинку на скутере. Их сбил легковой автомобиль, за рулем которого находился директор школы. Мужчина скрылся с места ДТП, оставив автомобиль. Скорую помощь вызвал юноша, который остался живым.

В милицию директор пришел с повинной через несколько дней. Он задержан.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 286 ч. 2 (нарушение правил безопасности дорожного движения) и ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного Кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет.

Следствие продолжается.