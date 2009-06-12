Пандемия «свиного» гриппа продлится до двух лет - ВОЗ

По мнению помощника гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам безопасности в области здравоохранения и окружающей среды Кеджи ФУКУДЫ, пандемия гриппа A/H1N1 продлится до двух лет. Об этом пишет российская газета "Взгляд".

11 июня ВОЗ впервые более чем за 40 лет официально объявила о введении шестого, максимального уровня угрозы пандемии в связи со стремительным распространением по миру гриппа A/H1N1, известного также как и "свиной грипп".

"Вирус будет "ходить" по миру в течение периода от года до двух лет. Заражение людей будет происходить в той же мере, как это обычно происходит при пандемии (любого) вируса", - отметил Кеджи ФУКУДА.

В свою очередь, генеральный директор Организации Маргарет ЧЭН в ходе телеконференции, прошедшей в четверг, уточнила, что пандемия носит умеренный характер, но "после сегодняшнего заявления ВОЗ переходит от чрезвычайных (мер) к долгосрочной борьбе".

Решение повысить уровень угрозы пандемии гриппа A/H1N1 до наивысшего было принято в четверг после консультаций с экспертами чрезвычайного комитета ВОЗ.

Глава Организации также сообщила, что производителям лекарств рекомендуется прекратить выпуск сезонных вакцин и приступить к производству вакцины от гриппа A/H1N1.

Органам регулирования будет необходимо приложить общие усилия, чтобы ускорить регистрацию безопасной вакцины от гриппа A/H1N1, которая будет доступна не ранее сентября, сказала М.ЧЭН.

М.ЧЭН заявила также, что Всемирная организация здравоохранения в связи с пандемией гриппа не рекомендует закрывать границы и ограничивать передвижение людей, товаров и услуг, и не заострила внимание на особых мерах борьбы с распространением гриппа, которые необходимо принимать.

В четверг, 11 июня, Организация подтвердила 28 тысяч 774 случая заболевания людей гриппом A/H1N1 в 74 странах, 144 заболевших скончались. Таким образом, за сутки заболели более тысячи человек и трое скончались.

ВОЗ в конце апреля повысила уровень угрозы пандемии гриппа A/H1N1 с 4 до 5 по шестибалльной шкале.

По данным ВОЗ, в прошлом столетии было объявлено о трех пандемиях: "испанский грипп" 1918 года, "азиатский грипп" 1957 года и "гонконгский грипп" 1968 года. В 1918 году пандемия гриппа унесла, по разным оценкам, от 20 до 50 миллионов человек во всем мире. Эта пандемия, которая носила исключительный характер, считается одной из самых крупных причин смертельных исходов в истории человечества. Последующие пандемии были гораздо слабее: приблизительно два миллиона смертей в 1957 году и один миллион в 1968 году.

Как отмечает АМИ "Новости – Украина", пандемия возникает тогда, когда появляется новый вирус гриппа и начинает распространяться с той же легкостью, что и вирус обычного гриппа, - воздушно-капельным путем при кашле и чихании. Поскольку вирус новый, иммунная система человека не выработала иммунитет на этапе, предшествующем его появлению. Это может привести к тому, что в случае пандемического гриппа среди людей болезнь будет протекать гораздо тяжелее, чем в случае обычного гриппа.

Ученые неоднократно заявляли, что пандемия гриппа вряд ли повторит "испанку", которая в 1918-1920 годах унесла миллионы жизней, поскольку теперь медики и эпидемиологи намного больше знают о возбудителе гриппа и механизмах распространения болезни.