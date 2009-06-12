Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в Украине

Укргидрометцентр предупреждает об осложнении погодных условий в Украине: сегодня и завтра во многих регионах ожидаются сильные ливни, град, шквалы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций со ссылкой на Укргидрометцентр, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта днем 12 июня и ночью 13 июня в северных, большинстве центральных, Одесской областях и в Крыму пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни, град, шквалы 19-24 м/с, в отдельных пунктах - крупный град и шквалы 25-28 м/с.

После прохождения атмосферного фронта ожидается снижение температуры воздуха на 10-15° и высокая пожарная опасность.

12-13 июня на реках бассейнов Прута, Сирета, Сяна и Днестра, в границах Львовской и Ивано-Франковской областей, а также на реках Закарпатья, ожидаются подъемы уровня воды на 0,5-1,5 м над уровнями по состоянием на 08.00 11 июня. При сильных ливнях в горах существует вероятность формирования селей.