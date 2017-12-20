Снято ограничение грузового и крупногабаритного транспорта по автодороге "Киев-Чоп" в пределах Житомирщины

Снято ограничение грузового и крупногабаритного транспорта по автомобильной дороге "Киев-Чоп" в пределах Житомирской области. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог в Житомирской области.

"Сегодня уже снято ограничение грузового и крупногабаритного транспорта по автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-06 "Киев-Чоп" в пределах Житомирской области", - сказано в сообщении.

Напомним, указанные ограничения были введены вчера утром временно из-за непогоды.

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Ограничение движения, которое было введено 19.12.2017 года для грузового и крупногабаритного транспорта по автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-06 Киев-Чоп в пределах Житомирской области, снято.