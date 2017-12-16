Из-за низкой рождаемости за год украинцев стало меньше на 150 тысяч (видео)

Полный демографический провал - за три квартала украинцев стало меньше на 150 тыс. Это официальные данные Госстата. Среди причин - высокая смертность, но главное - низкая рождаемость, говорится в сюжете ТСН. По этому показателю Украина занимает 172-е место в мире по рейтингу ООН и ежегодно теряет позиции. Причин тому немало. Это и война на Востоке и более банальные вещи, например, финансовое благосостояние родителей и социальные гарантии.

Читайте также"Ситуация в Украине имеет фатальный вид": эксперт оценил демографические и экономические перспективы УкраиныВыплаты на ребенка - это одна из статей, обновления которой в следующем году не будет.

Родители говорят, что если не подрабатывать, или если мужчина не обеспечивает семью, то действительно трудно.

Когда вводили пособие на ребенка в 2104 году, то сумма действительно была приличная, но сейчас уже не конкурирует по ценам и на те деньги можно купить уже вдвое меньше. Поэтому рожать даже первого ребенка родителям страшно, не говоря уже о втором.

Депутат Андрей Шипко говорит, что каждый день в нашем государстве на 500 человек становится меньше. А Украина оказалась среди аутсайдеров по уровню рождаемости.

В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект об увеличении выплат на ребенка, который к тому же предлагали привязать к прожиточному минимуму. Кроме того, в нем предлагали ввести бесплатное питание в садиках и школах.

Этот законопроект прошел парламентские комитеты, но в сессионный зал так и не попал.