Вылизал дочиста: Геращенко удивил своей манерой обедать (видео)

В сети появилось видео того, как человек, очень похожий на народного депутата Украины от "Народного фронта" Антона Геращенко, весьма экстравагантно завершил свою трапезу, вылизав остатки еды с тарелки. Видео опубликовал в Facebook бывший замглавы АП, юрист Андрей Портнов.

"Установил оперативный контроль над депутатами Народного Фронта. В первой половине дня вроде ничего не украли - были заняты изысканным кушаньем", - подписал видео Портнов.

Поначалу Геращенко использует столовые приборы, но затем откладывает их и вылизывает тарелку языком. Забавно, что, судя по видео, напротив Геращенко, сидит его собеседник.