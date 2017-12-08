МИД не рекомендует украинцам посещать Восточный Иерусалим

В Министерстве иностранных дел Украины предупреждают украинских граждан о возможности обострения ситуации по безопасности на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме из-за решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Соответствующие рекомендации гражданам Украины относительно ситуации по безопасности на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме размещены на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

«В связи с решением президента США о признании Иерусалима столицей Израиля и о переводе посольства США в Иерусалим, существует вероятность обострения ситуации по безопасности на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме из-за террористических угроз», - говорится в сообщении.

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В этой связи Посольство Украины в Израиле рекомендует гражданам избегать посещения в ближайшее время этих мест. Тем гражданам, которые уже находятся на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, советуют проявить бдительность и избегать скоплений людей.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что пора официально признать Иерусалим столицей Израиля. По его словам, он распорядился начать подготовку к переезду посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.