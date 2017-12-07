На Харьковщине бойцы АТО купили 61 квартиру по жилищной программе

Промежуточные итоги работы программы оказания поддержки участникам АТО для строительства и приобретения жилья в Харьковской области на 2016-2018 годы подвели во время сессии областного совета. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Читайте такжеПрокуратура расследует выделение АТОшникам земли на кладбище в Запорожской областиКак сообщил директор Департамента градостроительства и архитектуры ОГА Михаил Рабинович, по состоянию на 1 октября текущего года 13 млн грн, выделенных на приобретение жилья для участников АТО, полностью использованы. Закуплена 61 квартира общей площадью 3335 кв. м.

"Для участия в программе было согласовано 18 домов, которые находятся на финальных стадиях строительства. В этих домах участники программы могли выбирать жилье из 912 квартир", - рассказал Рабинович.

Напомним, областную программу оказания поддержки участникам АТО для строительства и приобретения жилья на 2016 - 2018 годы приняли 14 апреля 2016 года. Участники программы могут купить жилье, заплатив 60% его стоимости, 40% выплачивается из областного бюджета.