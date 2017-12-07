В США назвали худшие фильмы 2017 года

Журнал The Rolling Stone подвел итоги года и составил список из 10 худших фильмов 2017. Первую строчку в рейтинге, который был опубликован на сайте издания, занял фильм Майкла Бея "Трансформеры: Последний рыцарь".

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Отмечается, что фильм использует множество устаревших клише, а его показатели по кассовым сборам стали самыми низкими за всю историю франшизы. Марк Уолберг, который сыграл главную роль в картине, отказался сниматься в продолжениях, пишет ZN.UA.

Второе место в рейтинге заняла экранизация серии романов Стивена Кинга "Темная башня" с Мэттью Макконахи и Идрисом Эльбой в главных ролях. На третьей строчке разместилась вторая часть трилогии о Кристиане Грее и Анастейше Стил "На 50 оттенков темнее".

В десятку также вошли картины "Песня за песней" Терренса Малика, "Мумия" с Томом Крузом, приключенческий боевик "Между нами горы" с Эльбой и Кейт Уинслет, "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона, вторая часть комедии "Здравствуй, папа, Новый год!" и драма "Субурбикон" Джорджа Клуни. На последней строчке рейтинга разместился "Эмодзи фильм".