Сегодня протестные настроения среди украинцев не являются критическими – опрос

На сегодняшний день протестные настроения среди населения Украины не являются критическими.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил политический аналитик Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Андрей Сухарина по результатам опроса, проведенного фондом совместно с Киевским международным институтом социологии с 23 октября по 5 ноября 2017 года.

"Что касается протестных настроений, то сейчас они не являются такими уж критическими. Несмотря на то, что население низко оценивает прогресс реформ, все же наблюдаемые протестные настроения недостаточно высоки. Только 25% предполагают, что могут проходить в их населенных пунктах митинги или демонстрации. Из них только 6% уверены, что они весьма вероятны", - отметил Сухарина.

Исследование провели Фонд "Демократические инициативы" им. И. Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 23 октября по 5 ноября 2017 года. Было опрошено 1614 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки - не более 2,6%.