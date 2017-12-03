Вакарчук дал камерный концерт в стенах Стэнфордского университета (видео)

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук дал небольшой концерт в стенах Стэнфордского университета в Калифорнии. Певец находится в Стэнфорде вместе с тремя другими участниками стипендиальной программы для новых украинских лидеров (Russian Emerging Leaders Program). Вакарчук также является одним из спонсоров программы, которой и было посвящено мероприятие, сообщает Голос Америки.

Вакарчук исполнил часть собственных украиноязычных песен, а также некоторые народные и дополнил выступление известными джазовыми композициями на английском языке. Ему аккомпанировал пианист Фима Чупахин.

В рамках программы при Центре демократии, развития и верховенства закона Стэнфордского университета (CDDRL) украинцы получили уникальную возможность провести академический год в Стэнфордском университете, углубляя знания и работая над собственными проектами по демократизации Украины. Перед концертом состоялась дискуссия, которую модерировал руководитель CDDRL Фрэнсис Фукуяма, и в которой принял участие, среди прочих, Майкл Макфол, бывший посол США в России.

Ранее Вакарчук в своем Twitter рассказал, что записал несколько новых песен в Калифорнии. Он опублікувіав фото с домашней студии своего приятеля и поблагодарил ему за "украинское гостеприимство".

Как сообщал УНИАН, в Украине тем временем оценивают Вакарчука в качестве кандидата в президенты. По данным социологов, он мог бы занять третье место, уступив Петру Порошенко и Юлии Тимошенко. По словам экспертов, это свидетельствует о стремлении украинцев обновить власть. При этом Вакарчук никогда не заявлял о своих президентских амбициях.