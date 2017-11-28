"Черная пятница" затянула и украинцев: журналисты узнали, на что готовы люди ради скидок (видео)

В США "черная пятница" установила рекорд по продажам. Всего в День благодарения и «черную пятницу» онлайн покупатели в США приобрели товаров на $7,9 млрд.

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В этот день ради скидок люди готовы на что угодно. На этой неделе более 11 человек погибли из-за давки. В торговые центры "черная пятница" затягивает и украинцев. В этом году в погоне за большими скидками оставили в магазинах около 100 млн. Однако не все так просто, незадолго до этого продавцы повысили цены на товары, а потом дали скидку на них.

Журналисты провели эксперемент, чтобы узнать, сколько людей готовы купить кота в мешке ради сладкой скидки.