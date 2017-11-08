СБУ скоро обнародует механизм получения артистами из РФ разрешения на въезд в Украину

Служба безопасности Украины в ближайшее время обнародует практический механизм реализации предоставления разрешения артистам из Российской Федерации въезжать в Украину.

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Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила в Facebook.

«Служба безопасности считает подписание президентом закона «О внесении изменений в закон «О гастрольных мероприятиях в Украине» об особенностях организации и проведения гастрольных мероприятий с участием граждан государства-агрессора» важным шагом в противодействии российской гибридной войне в информационной сфере и обеспечении национальной безопасности Украины», - подчеркнула она.

«В ближайшее время СБУ опубликует на сайте практический механизм его реализации в части, находящейся в компетенции Службы», - подчеркнула Гитлянская.