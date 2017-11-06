Дело Колмогорова: прокуроры заявили о наличии дополнительных доказательств виновности пограничника

Прокуроры просят суд оставить кассационную жалобу на приговор пограничнику Сергею Колмогорову без удовлетворения, а приговор в отношении него в силе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представители стороны обвинения заявили на заседании Высшего специального суда по рассмотрению уголовных и гражданских дел, который рассматривает кассационную жалобу на приговор Колмогорову.

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Потерпевшая - мать погибшей - поддержала прокуроров, и заявила, что пограничники без причины открыли огонь по автомобилю, в котором была её дочь. По словам матери, супруги автомобилем ехали с пляжа.

Перед этим прокуроры настаивали, что Колмогоров совершил «умышленное убийство на мирной территории», поэтому квалификация его преступления как умышленное убийство правильная. Так, на вопрос суда, принадлежит ли Мариуполь к контролируемой пограничной зоне, прокурор ответил утвердительно. Кроме того, представители обвинения заявили, что хоть и не найдена пуля, которой была смертельно ранена потерпевшая, у следствия есть другие доказательства, что именно Колмогоров застрелил ее, а именно позиция его при ведении огня, местоположение потерпевшей в автомобиле.

Сейчас суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по этому делу.

Как сообщал УНИАН, Колмогорова обвиняют в убийстве пассажирки автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту в Мариуполе 9 сентября 2014. В тот день пограничники увидели на берегу Азовского моря автомобиль, который, как они утверждают, подавал фарами сигналы в море. Пограничники приказали водителю остановиться, но тот не подчинился. Командир блокпоста приказал подчиненным стрелять. Девять пограничников открыли огонь по авто, в котором находилась супружеская пара из Мариуполя. Водитель не пострадал, а женщина погибла.

Приморский райсуд Мариуполя в ноябре 2016 признал виновным в убийстве женщины только Колмогорова и приговорил его к 13 годам лишения свободы.

В феврале 2017 Апелляционный суд Донецкой области оставил приговор в силе.

Сегодня, 6 ноября, Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел рассматривает кассационную жалобу на приговор Колмогорову. Адвокаты просили прекратить производство по делу Колмогорова в связи с недоказанностью вины и освободить его в зале суда.

Прокуроры утверждают, что осужденный получил приказ только проверить автомобиль, в котором находились супруги из Мариуполя, а не открывать по нему огонь.