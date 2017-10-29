Порошенко пригрозили блокадой его предприятий (фото)

Представители «Движения освобождения» объявили о решении блокировать бизнес, который принадлежит Петру Порошенко. Об этом сообщает нардеп Семен Семенченко в Facebook.

Речь идет, в частности, о заводе корпорации Roshen в Виннице и логистическом центр в Яготине Киевской области. Какая именно форма протеста была выбрана, политик не уточнил.

Позже он сообщил, что ветераны "в ответ на блокирование Петром Порошенко важнейших инициатив по очистке власти и борьбы с коррупцией объявили о начале блокады" его бизнеса.

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"Речь идет не только о "Рошене", а о более чем 100 предприятиях по всей стране. СМИ, банковских и страховых компаниях, агрохолдингах, промышленных предприятиях. Все, кроме работающего на оборону. С дикими наценками, не всегда нужно для страны, но все же", - написал он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что народный депутат Украины Семен Семенченко (фракция "Самопомич") работает в пользу России и за это получит награду. Он подчеркнул, что организаторы блокады на Донбассе имеют непосредственное отношение к спецслужбам Российской Федерации.