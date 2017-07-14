Гройсман заявил, что нардеп Семенченко работает в пользу России

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что народный депутат Украины Семен Семенченко (фракция "Самопомич") работает в пользу России и за это получит награду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая во время Часа вопросов к правительству в парламенте на вопрос Семенченко по поводу того, когда будет запрещен ввоз российского угля в Украину.

В ответ Гройсман отметил, что для того, чтобы выиграть время, чтобы диверсифицировать источники поставок, Украина ввозила уголь с оккупированной территории. По его словам, 100% предприятий на оккупированных территориях Донбасса платили налоги в украинский бюджет.

Он подчеркнул, что "на совести, если она есть, а возможно, ее нет, организаторы - а я считаю, что организаторы блокады имеют абсолютно непосредственное отношение к спецслужбам Российской Федерации - виновны, что 100% наших всех шахт, предприятий, которые платили налоги в Украине, сейчас работают на бюджет страны-агрессора".

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"И это ваша "заслуга" персональная", - подчеркнул Гройсман, обращаясь к Семенченко.

По его словам, все эти действия были направлены "против государства".

"Благодаря вам Украина потеряла более 1% ВВП, а это средства украинских учителей, врачей, это средства на безопасность и оборону нашей страны. Так что, думаю, что вам есть над чем задуматься, и возможно, страна-враг представит или представила к государственной награде", - сказал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, организаторы блокады ОРДЛО заявили о подготовке к перекрытию железнодорожных грузовых перевозок из России.