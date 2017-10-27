"Это все ее заслуга": продюсер рассекретила жену Димы Монатика (фото)

Дима Монатик старается не афишировать свою личную жизнь, во всех интервью лишь отмечая, что у него есть любима жена и дети. Однако появляться на публике вместе с супругой артист отказывается. Поклонники не скрывают своего любопытства, пытаясь узнать, кому же принадлежит сердце певца, пишет Viva.

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Ответы на эти вопросы дала коллега Монатика, продюсер Ирина Горовая. В своем блоге она поделилась впечатлениями от сольного концерта Monatik в столичном Дворце спорта, отметив, что все это — заслуга его жены.

«@monatik_official, я в восторге! Вы крутые! Это было невероятно! Работать на 360 градусов, заряжать всех витамином D, быть таким искренним... Я влюбилась в вашу семью этим летом и это на всегда! @irinademicheva, это все потому что ты!» - написала Горовая, рассекретив Инстаграм жены Monatik'а Ирины Демичевой.

К слову, Ирина разделяет мнение супруга о том, что афишировать свою личную жизнь не стоит. Поэтому на ее странице также нет общих фото со своим знаменитым мужем.