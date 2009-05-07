Межбанковский доллар продолжает падать

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0025/8,0275, к 12:00 цены упали до 7,9820/7,9965. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 7,9750/7,9950 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,7500. Рублевый рынок открылся котировками 0,2433/0,2448, к 12:00 цены снизились до 0,2432/0,2440. К закрытию торгов цены остались на том же уровне.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,6975 (-0,1300).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3265/1,3267, а к 17:15 выросли до 1,3398/1,3400.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5960/10,6380, к 12:00 цены ушли вниз - 10,5820/10,5990. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6030/10,6170.