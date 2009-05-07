ЕБРР ухудшил прогноз падения ВВП Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил свой январский прогноз снижения валового внутреннего продукта Украины (ВВП) в 2009 году с минус 5% до минус 10%.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, переданном УНИАН.

ЕБРР также прогнозирует нулевую динамику изменения ВВП страны в 2010 году.

Свой прогноз ЕБРР объясняет снижением цен на товары украинского экспорта и, как следствие, снижением его объемов. Кроме того, прогнозируется рост цен на энергоносители, которые импортируются в Украину.

Как сообщалось, в январе 2009 года ЕБРР прогнозировал падение ВВП Украины по итогам 2009 и 2010 гг. на уровне 5%.

В апреле т.г. Международный валютный фонд ухудшил прогнозные показатели по спаду ВВП для Украины на 2009 г. с 6% до 8% и улучшил прогноз по инфляции – с 17% до 16,8%. В то же время прогноз по ВВП на 2010 г. МВФ улучшил до плюс 1%, прогноз по инфляции – до 10%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2009 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.

Рост реального ВВП Украины в 2008 году, по сравнению с 2007 годом, составил 2,1%, при этом рост ВВП в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, составлял 7,6%.