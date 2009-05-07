Газпром избавляется от Фирташа

Созданный в 2003 году газовый трейдер Emfesz, контролирующий четверть рынка Венгрии, больше не принадлежит бывшему партнеру "Газпрома" Дмитрию Фирташу, пишет newsru со ссылкой на газету "Ведомости". По мнению газеты, за новым собственником маячит "Газпром".

Пятого мая в офис Emfesz нагрянули представители Дмитрия Фирташа - украинского бизнесмена, который вместе с "Газпромом" владеет газовым посредником Rosukrenergo. Визитеры предъявили сотрудникам фирмы решение кипрской Mabofi Holding (на 100% владела Emfesz, входит в Group DF Фирташа) об отставке директора Emfesz Иштвана Гоцци. А им в ответ показали документы, что Emfesz больше не принадлежит Mabofi, ее единственный владелец - швейцарская RosGas AG, делится газета.

Emfesz сменила собственника еще в апреле: у Гоцци была доверенность на продажу Emfesz, и он ею воспользовался, рассказали собеседники "Ведомостям".

О существовании швейцарской фирмы RosGas стало известно неделю назад из пресс-релиза Emfesz. После российско-украинской газовой войны "Газпром" перестал поставлять газ Rosukrenergo, а та - Emfesz, следовало из сообщения компании. Поэтому найден новый поставщик - фирма RosGas.

С одной стороны, у Emfesz заключены экспортные контракты с Rosukrenergo до 2015 года, и венгры могли потребовать штраф за срыв поставок через европейские суды. С другой - Emfesz с ее дистрибуторской сетью в Венгрии - привлекательный актив.

Источник в "Газпроме" рассказал газете, что монополия хотела получить долю в Emfesz, но Фирташ не согласился. Оставался единственный выход - получить более лояльного собственника, с которым договариваться будет легче. Гоцци помог увести компанию у Фирташа, воспользовавшись доверенностью.

Вскоре у Emfesz может появиться новый совладелец, утверждает источник "Ведомостей". Это российско-болгарский газовый трейдер Overgas (50% принадлежит "Газпрому", 50% - болгарскому бизнесмену Сашо Дончеву). В апреле Overgas получала предложение приобрести долю в Emfesz, подтверждает источник, близкий к руководству Overgas. По его словам, в конце мая, возможно, покупку рассмотрит совет директоров Overgas.