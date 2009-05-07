Шандра назвал предварительную причину пожара в Днепропетровске

Предварительная причина пожара в зале игровых автоматов в Днепропетровске - возгорание одного из игровых автоматов, расположенного у входа в помещение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске сообщил журналистам министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА.

По словам министра, у него вызывает много вопросов квалификация сотрудников зала игровых автоматов. В частности, отметил В.ШАНДРА, об этом свидетельствуют попытки сотрудников зала самостоятельно погасить пожар, и только после того, как это не удалось, были вызваны спасательные службы.

По словам В.ШАНДРЫ, во время возникновения пожара в зале игровых автоматов находилось около 60 человек, которые смотрели футбол по телевизору.

Как сообщалось, пожар в зале игровых автоматов, который размещается в жилом доме, произошел сегодня около часу ночи. Погибли девять человек, еще один умер в больнице. 10 человек госпитализированы.

Днепропетровская милиция возбудила уголовное дело по факту несоблюдения требований пожарной безопасности в зале игровых автоматов.