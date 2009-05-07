Количество жертв в Днепропетровске возросло до 10 человек

Количество жертв пожара в зале игровых автоматов в Днепропетровске возросло до 10 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. По данным прокуратуры, один человек из числа пострадавших в результате пожара умер по пути в больницу.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровске сегодня ночью в помещении зала игровых автоматов произошел пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 11 пострадали

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