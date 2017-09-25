В Житомирской области город Овруч отметил 1071-й день рождения

На Житомирщине в эти выходные город Овруч отметил свой 1071-й день рождения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского областного совета.

Как отмечается в сообщении, открытие отреставрированной площади Вокзальной, парад вышиванок, детских колясок, техники, а также байк-парад, казацкое шествие, праздничный концерт – это и многое другое произошло в эти праздничные для Овруча дни.

Поздравили овручан с Днем города первый заместитель и заместитель председателя областного совета Сергей Крамаренко и Максим Виливчук.

Крамаренко поблагодарил жителей города за вклад в развитие города и района.

«От имени депутатского корпуса Житомирского областного совета, от себя лично хочу поблагодарить всех жителей Овруча, которые неравнодушны к судьбе родного города, а особенно - представителям старшего поколения, мудрым наставникам, тем, кто постоянно является примером бескорыстного служения малой родине», - обратился он к овручан.

В свою очередь Виливчук отметил, что процесс децентрализации, который начался в Овручском районе, даст новые возможности для его развития.

«Овруч - величественный город с величественной историей. Сейчас приятно присутствовать на праздновании Дня города, который имеет собственные характерные черты и интенсивно развивается. Это город, который постоянно повышает свои экономические и культурные достижения, является ярким примером для многих других», - рассказал Виливчук.

Во время праздника руководители областного совета вручили награды лучшим жителям города.

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В частности, Благодарностью председателя областного совета отмечено Александра Пригара - заведующего родильного отделение Овручской центральной районной больницы; Александра Лукиша - майора запаса; Владимира Гришковца, рядового запаса.

Грамотой областного совета наградили Виталия Ковальчука - мастера наружных водопроводных сетей КП «Водоканал» Овруцкой городского совета; Светлану Невмержицьку - руководителя кружка Овручского центра детского и юношеского творчества; Александра Герасимчука - лейтенанта запаса.

Как сообщал УНИАН, председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич 23 сентября во время рабочей поездки в Овруч поздравил овручан из 1071-й годовщиной со дня основания города. Также Гундич проверил, надлежащим ли образом ухоженный в городе памятный знак борцам за волю Украины.