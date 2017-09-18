"Любит изображать жертву": экс-невеста Козловского призналась, что не считает его самодостаточным мужчиной

Украинский певец Виталий Козловский, которого на прошлой неделе бросила модель Рамина, трудно переживает разрыв с экс-возлюбленной.

Все свои эмоции исполнитель вкладывает в стихотворные строки в Instagram.

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Модель прокомментировала упреки в ее адрес, мол, как она так могла поступить с Козловским.

"Захожу в Интернет, читаю статьи о том, что кто-то бросил кого-то... У меня вопрос: "А разве можно кого-то бросить?" Если человек самодостаточная личность ,его бросить невозможно. Его самооценка, поведение, настроение, не зависят от наличия или отсутствия другого человека рядом. Другой вопрос в том, что человек любит изображать из себя жертву, купаться в этом образе. Вопрос у меня один: "Нах*я"? - не подбирала слов Рамина.

Рамина на откровенность экс-жениха пока не ответила.

Напомним, что слухи о романе Виталия Козловского с моделью Раминой начали распространяться в Сети в марте 2016 года. А уже через несколько месяцев исполнитель подтвердил догадки папарацци. А накануне 8 марта этого года Виталий сделал предложение Рамине.