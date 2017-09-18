Борис Филатов поручил проверить пожарную безопасность в коммунальных учреждениях Днепра

В Днепре создадут специальные комиссии для проведения комплексных проверок пожарной безопасности в учебных заведениях и социальных центрах города. Соответствующее поручение департаментам гуманитарной и социальной политики горсовета дал глава города Борис Филатов.

Он подчеркнул, что за несоблюдение пожарной безопасности руководители учреждений будут привлечены к ответственности.

«Назначил полную ревизию всей коммунальной собственности на предмет соблюдения противопожарной безопасности. Теперь каждый будет нести персональную ответственность», – написал Борис Филатов на своей странице в социальной сети Facebook.

В комиссии войдут работники Днепровского городского управления Главного управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. На проведение проверок у комиссий есть 11 дней.

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