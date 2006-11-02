Актриса Нонна МОРДЮКОВА попала в реанимацию Центральной клинической больницы Москвы. Состояние народной артистки тяжелое, и встревоженные медики пока не делают никаких прогнозов о ее дальнейшей судьбе, сообщает NEWSru.com.

Это косвенно подтвердила родная сестра актрисы Наталья, отказавшись говорить в подробностях о состоянии актрисы. "Мне не хотелось бы говорить о болезни Нонны, это очень личное и семейное дело, – призналась Наталья Викторовна. – Надеюсь, что с ней все будет в порядке". Она полностью взяла на себя заботу о ней.

Как стало известно изданию "Твой день", 81-летней Н.МОРДЮКОВОЙ стало плохо дома: внезапно закружилась и сильно заболела голова, появилась жуткая слабость. Обеспокоенная сестра Наталья срочно вызвала актрисе "скорую помощь".

Медики, примчавшиеся в дом на Осеннем бульваре, немедленно отвезли актрису в больницу. "Терять время было нельзя, – говорят врачи. – У пациентки оказались все признаки инсульта, а в ее возрасте это крайне опасно".

На следующий день состояние Н.МОРДЮКОВОЙ резко ухудшилось – и ее в экстренном порядке перевели в блок реанимации.

За последние два года она побывала в клинике несколько раз.

Нонна (Ноябрина) Викторовна Мордюкова родилась 25 ноября 1925 года в станице Константиновской Донецкой области. В 1945 году поступила во ВГИК в мастерскую Б.Бибикова и О.Пыжовой.

После окончания ВГИКа в 1950 году Н.МОРДЮКОВА стала актрисой театра-студии киноактера. Дебют Н.МОРДЮКОВОЙ в кино состоялся во время учебы в 1947 году - в фильме Сергея Герасимова "Молодая гвардия" она сыграла роль Ульяны Громовой.

Слава и любовь зрителей пришли к актрисе с выходом на экраны в 1955 году фильма Михаила Швейцера "Чужая родня", в котором она исполнила роль Стеши.

Последующие киноработы выдвинули Н.МОРДЮКОВУ в число лучших актрис советского кинематографа. Актриса создала яркие, запоминающие образы в фильмах, как "Простая история", "Женитьба Бальзаминова", "Журавушка", "Комиссар", "Русское поле", "Возврата нет", "Председатель". Зрители запомнили Н.МОРДЮКОВУ и в маленькой, но блистательной роли управдома в комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

Мордюкова также снималась в фильмах "Родня" Никиты Михалкова, "Трясина" Григория Чухрая, "Вокзал для двоих" Эльдара Рязанова. В 1992 году редакционный совет английской энциклопедии "Кто есть кто" включил Н.МОРДЮКОВУ в десятку самых выдающихся актрис ХХ века.