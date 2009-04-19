На второй день Пасхи существенного тепла Украине не обещают

20 апреля на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью заморозки 0-5°, лишь на Закарпатье и Южном побережье Крыма 2-7° тепла; днем 9-14° тепла, на Прикарпатье до 18°, на Закарпатье 17-22°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

В Киевской области сохранится малооблачная погода. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью по области ожидаются заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла; в Киеве ночью заморозки 0-2°, днем 10-12° тепла.