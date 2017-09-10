Ураган "Ирма": украинцев готовятся эвакуировать из французских островов

Министерство иностранных дел Украины ожидает от внешнеполитического ведомства Франции информацию о возможной эвакуации украинцев в Гваделупу из-за урагана «Ирма».

Как сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook, дипломатические и консульские учреждения взаимодействуют с кризисными центрами стран в связи с ураганом «Ирма».

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В частности, по информации кризисного центра МИД Франции, продолжается эвакуация пострадавших из аэропортов Густава (Сен-Бартоломе) и Гранд Казе (Сен-Мартен).

Отмечается, что приоритет в эвакуации предоставляется раненым, женщинам и детям. На острове Сен-Мартен создано несколько лагерей, где предоставляется защита и возможная помощь. Для эвакуации необходимо добраться в один из лагерей и сообщить о своих намерениях.

В то же время, учитывая, что в районе островов сохраняется высокий - пятый уровень метеоопасности, возобновление эвакуации возможно при благоприятных для этого условиях.

На островах работают 410 жандармов, 80 полицейских, 300 пожарных, 140 инженеров, около 40 человек медперсонала, кинологи. Зафиксированы случаи разбоев. Жандармы задержали уже 11 подозреваемых.

«9 сентября 2017 г. в Кризисный центра МИД Франции направлен запрос с целью получения информации о количестве эвакуированных граждан Украины в Гваделупу (в случае их эвакуации)», - говорится в сообщении.

Также сказано, что ураган «Ирма» приближается к Флориде. Посольства Украины в США, Нидерландах, Кубе, Франции и консульские учреждения в США взаимодействуют с кризисными центрами стран в круглосуточном режиме.