Украинские и итальянские моряки проведут ряд совместных мероприятий в Одессе

Украинские и итальянские моряки 4-7 сентября проведут ряд совместных мероприятий в Одессе. Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеНа Одесщине будущие десантники зрелищно отрабатывали сложные задачи (видео)"С 4 по 7 сентября представители Военно-морских сил Вооруженных сил Украины проведут ряд совместных мероприятий с итальянскими коллегами в ходе визита в порт Одессы эсминца УРО «Луиджи Дуранд де ла Пенне» ВМС Итальянской Республики", - говорится в сообщении.

В связи с этим отмечается, что визит итальянского корабля под командованием капитана 1-го ранга Фабрицио Руттери будет проходить в рамках учебной практики курсантов Академии ВМС Италии (город Ливорно).

Программой визита предусмотрены протокольная встреча в командовании Военно-морских сил, посещение «Луиджи Дуранд де ла Пенне» личным составом Института ВМС и военно-морского лицея.

В свою очередь курсанты Академии ВМС Италии побывают с экскурсией на фрегате «Гетман Сагайдачный» и в Институте ВМС.

"В один из дней визита украинские военные моряки совместно с итальянскими коллегами проведут переход на катере к месту гибели итальянского корабля «Альберто Ракия», где возложением венка на воду почтят память павших военных моряков", - говорится в сообщении.

Пресс-центр командования ВМС отмечает, что подобные визиты в порт Одессы итальянских кораблей становятся традиционными. В прошлом году город посетило учебное судно «Полинуро» с курсантами на борту.