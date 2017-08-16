Фигурант дела о беспорядках 2 мая в Одессе Ильницкий сбежал в Россию

Сбежавший в РФ бывший одесский журналист Артем Бузила заявляет, что фигурант дела о беспорядках 2 мая в Одессе Владислав Ильницкий все-таки въехал в Россию. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бузила сегодня написал в Facebook.

«Отбились. Законным способом Владислав Ильницкий пересек границу РФ. Уже в безопасности. Просьба сейчас не доставать парня, он отдохнет от пережитого и все расскажет сам», - написал Бузила.

В правоохранительных органах УНИАН сообщили, что, по предварительным данным, Ильницкий официально государственную границу Украины не пересекал.

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«Не исключено, что он мог это сделать по поддельным документам, или каким-либо другим незаконным образом», - сказал источник, добавив, что сейчас проводятся соответствующие действия.

Как сообщал УНИАН, 14 августа бывший одесский журналист Артем Бузила, который сейчас проживает в Москве, сообщил о побеге Ильницкого в Россию. По его данным, в конце прошлой недели при попытке попасть на территорию РФ Ильницкий был задержан российскими пограничниками в аэропорту «Домодедово».

Директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов заявил, что Ильницкий был депортирован из «Домодедово» и выслан за пределы России в третью страну, через которую пытался въехать в РФ. Он утверждает, что фигурант сбежал из Украины якобы в связи с тем, что боялся запланированного на 14 августа заседания в Ильичевском городском суде Одесской области. Якобы обвиняемый опасался, что суд снова поместит его в СИЗО, и поэтому покинул Украину, чтобы через третью страну въехать в Россию.

Напомним, 27 августа 2015 года Малиновский районный суд Одессы изменил меру пресечения, отпустив под домашний арест, трем фигурантам производства о массовых беспорядках 2 мая 2014 года, в том числе, Ильницкому.

Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. В ходе столкновений в центре города были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.