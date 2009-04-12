Папа Римский в пасхальной речи призвал обрести надежду

Папа Римский Бенедикт 16-ый в своей пасхальной речи призвал людей вновь обрести надежду во времена кризиса, нищеты, насилия и лишений.

Выступая перед десятками тысяч верующих с балкона собора Святого Петра - главного католического храма мира, понтифик послал благословение людям, пережившим сильнейшее землетрясение в итальянском регионе Абруццо, рассказал о страданиях людей в Африке и призвал к примирению израильтян и палестинцев.

Глава католической церкви традиционно выступает с речью "К городу и миру" по окончании воскресной пасхальной службы, в день, когда западные христиане отмечают праздник Воскресения Христова.

Радио Свобода