Пострадавшего в ДТП с сыном Шуфрича повторно прооперировали

Алексею Мельниченко, которого на пешеходном переходе сбил сын народного депутата Нестора Шуфрича, ночью сделали вторую операцию на головном мозге. Об этом ТСН сообщили родные пострадавшего.

Читайте такжеПострадавший в ДТП с сыном Шуфрича находится в сознании и пытается общаться - СМИАлексей сейчас находится в реанимации и отходит от наркоза. Прогноз врачей - обнадеживающий.

А пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что 23-летнему Нестору Шуфричу-младшему сегодня должны объявить о подозрении в совершении ДТП с тяжелыми последствиями.

Как сообщал УНИАН, ДТП произошло 26 августа в 22:30. Нестор Шуфрич-младший мчался по центру Киева на арендованном "Бентли". Перед пешеходными переходами не тормозил, пока не сбил Алексея. Парня отбросило от машины на 20 метров. Его госпитализировали с переломом, вывихом и черепно-мозговой травмой.