Пострадавшего в ДТП с сыном Шуфрича повторно прооперировали

10:27, 29 августа 2017
Общество
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Врачи сделали повторную операцию на головном мозге и высказывают обнадеживающие прогнозы.

espreso.tv

Алексею Мельниченко, которого на пешеходном переходе сбил сын народного депутата Нестора Шуфрича, ночью сделали вторую операцию на головном мозге. Об этом ТСН сообщили родные пострадавшего.

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А пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что 23-летнему Нестору Шуфричу-младшему сегодня должны объявить о подозрении в совершении ДТП с тяжелыми последствиями.

Как сообщал УНИАН, ДТП произошло 26 августа в 22:30. Нестор Шуфрич-младший мчался по центру Киева на арендованном "Бентли". Перед пешеходными переходами не тормозил, пока не сбил Алексея. Парня отбросило от машины на 20 метров. Его госпитализировали с переломом, вывихом и черепно-мозговой травмой.

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