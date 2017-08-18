В России экс-аспирант МГУ, который вывешивал украинский флаг, провел одиночный пикет против войны с Украиной (фото)

В Иркутске прошел одиночный пикет против войны с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, пикет провел бывший аспирант МГУ Захар Сарапулов, который 18 марта вывесил из окна Московского госуниверситета флаг Украины.

Он рассказал, что его отчисли из аспирантуры, но он намерен работать в штабе российского оппозиционера Алексея Навального в Иркутске.

«Я попросил отсрочить мне сдачу философии на осень, потому что надо было ехать домой. Они дали согласие, а потом из деканата позвонили и сказали, что раз не явился на экзамен, то мы тебя отчисляем. И без МГУ нормально жить на свете», - сказал Сарапулов.

Он сообщил, что выйти с плакатом с надписью «Может хватит воевать в Сирии и Украине?» решил по собственной инициативе.

«Стоял я 1,5 часа на Бабре - это самое популярное у молодежи и туристов место в Иркутске с очень хорошим трафиком. Полиция один раз проверила документы, но очень вежливо, надо признать», - сказал он.

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Сарапулов отметил, что специально написал текст на плакате в форме вопроса, чтобы каждый имел возможность поразмышлять и дать свой собственный ответ.

«Ни для кого не секрет, что вопрос, справедливо ли участие России в конфликтах в Сирии и на востоке Украины, для большинства россиян находится далеко за пределами поля дискурса. Есть вытоптанное поле, посреди которого возвышается «единственно верная» точка зрения, транслируемая по всем федеральным СМИ», - сказал он.

«Тех же, кто придерживается альтернативного мнения, считают нацпредателями и пособниками мифической хунты или Госдепа. Конечно, это касается далеко не всех, адекватных людей тоже хватает, но такова, увы, общепринятая позиция по этому вопросу. Люди настолько свыклись с реальностью, что многие просто не представляют себе, что может быть как-то иначе», - добавил он.

В то же время Сарапулов поделился впечатлениями от дискуссий с людьми во время акции.

«Очень часто, разговаривая с людьми о социальных и экономических проблемах России, я слышу: «Главное, что у нас войны нет». Я говорю таким людям: «Но ведь войны как минимум две». В ответ часто слышу: «А, ну так это там. Главное, чтобы здесь не было». Господи, что же случилось с вами, люди? Неужели вы правда думаете, что если наши солдаты воюют на чужой земле, то всё отлично и не надо ни о чём беспокоиться? Это же не наши города горят и не на наши головы сбрасывают бомбы! О чём беспокоиться? Но ведь каждому ясно, что думать так как минимум аморально», - сказал Сарапулов.

«Получается, что многие наши сограждане одновременно умещают у себя в головах две концепции. Первая: слава Богу, что у нас нет войны. И вторая: мы воюем с мировым злом в Сирии и в Украине. Как-то уж очень это похоже на оруэлловское: «Война — это мир», - считает он.

При этом Сарапулов отметил, что на пикет люди в возрасте за 40 лет в основном реагируют негативно: многие отворачиваются с каменными лицами, отходят подальше, изредка называют предателем. «Молодёжь, наоборот, часто показывает большой палец вверх, четыре человека за полтора часа подошли ко мне пожелать удачи», - сообщил Сарапулов.

Как сообщал УНИАН, 18 марта Сарапулов вывесил флаг Украины из окна главного корпуса университета. В этот день внизу, на площади перед зданием, масштабно праздновали третью годовщину захвата украинского Крыма. Захар подчеркивает, что его акция носила неполитический характер, а имела целью привлечь внимание к бытовым проблемам студентов.